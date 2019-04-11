هل يدخل الجن جسد الإنسان ويستطيع تغيير صوته؟ المغامسي يوضح

أجاب الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء على سؤال حول حقيقة دخول الجن إلى جسد الإنسان وما يترتب على ذلك من تغير تصرفات “المُتلبّس” ومنها صوته وما ينطقه من ألفاظ، موضحاً آراء العلماء في ذلك.
وأوضح المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC أن التأثير بالوسوسة ثابت، فالله عز وجل يقول: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} وأما غير ذلك من التأثير فهو محل خلاف، فأكثر أهل السنة وجمهورهم الأعظم من العلماء والعامة يرون أن الجن يستطيعون أن يدخلوا في جسد بني آدم.
وأضاف أن من يرون ذلك يحتجون بأحاديث، منها الواقع أن الرجل الذي تلبست به الجن يتكلم كلاماً ليس معهوداً ولا معروفاً عنه، فقد يكون امرأة فيتكلم بصوت رجل، أو رجلا يتكلم بصوت امرأة، وهذا دليل على أن الجني يدخل في الإنسي وهو محفوظ منقول عن الإمام أحمد رحمه الله خاصة.
وأشار إلى أن هناك بعض العلماء، أفراد من العلماء، يقفون عند هذه المسألة ويقولون إن الأمر لا يصل إلى أن يدخل الجني في بدن الإنسي، ويقولون إن ما يقع عند الناس إنما هو تأثيرات نفسية أو شيء ما من هذا، الله أعلم بمخرجه، لكنهم لا يقولون إن الجني يدخل في الإنسي والعلم عند الله.وفق”أخبار 24″.
وبين من باب الإجمال أن ليس للجن سلطان عظيم، كالذي نراه الآن في أذهان الناس، مسألة علاقة الجن بالإنس مسألة لا زال الناس يبحثونها إلى يومنا هذا، كل من الجن والإنس أمة عظيمة، أما التأثير، فالذي يظهر أن الله عز وجل لم يجعل للجن سلطاناً على الإنس أكثر من وسوسة الشياطين والشياطين هم الكفار والفسقة من الجن، لأن الجن اسم يطلق على المسلم منهم وغير المسلم.
هل هناك تأثير للجن على الإنس؟ مثل الدخول في الإنس…#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtanipic.twitter.com/dlB40H0Wc0
— MBC1 (@mbc1) ٦ أبريل ٢٠١٩