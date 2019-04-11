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أخبار محلية > “مؤسسة جسر الملك فهد” تُعلن عن وظائف قيادية وإدارية للسعوديين والبحرينيين
11/04/2019   11:08 م

“مؤسسة جسر الملك فهد” تُعلن عن وظائف قيادية وإدارية للسعوديين والبحرينيين

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفر عدة وظائف قيادية وإدارية شاغرة، ودعت المواطنين السعوديين والبحرينيين المؤهلين للتقدم عليها.

وأوضحت أن الوظائف القيادية الشاغرة عددها وظيفتان؛ الأولى باسم “نائب الرئيس/ المدير العام للشؤون المالية”، والأخرى باسم “نائب الرئيس/ المدير العامة للشؤون الفنية”.

أما الوظائف القيادية الشاغرة فهي ثلاث وظائف، باسم “مدير إدارة تقنية المعلومات والابتكار” و”مدير الإدارة المالية والمحاسبة”، و”مدير وحدة المراجعة الداخلية”.

وأفادت أن التقديم على الوظائف متاح للجنسين، وأن التقديم يبدأ يوم الأحد 14 أبريل لمدة 21 يوماً، على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.‎وفق “أخبار 24”.

“مؤسسة جسر الملك فهد” تُعلن عن وظائف قيادية وإدارية للسعوديين والبحرينيين

أخبار محلية
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