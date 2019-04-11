محمد عبدالجواد لإدارة الهلال: لجوءكم لـ”الفيفا” خروج بمشاكلنا للخارج.. وسيجعل الناس تضحك علينا

أعرب لاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد عن استيائه تجاه ما أعلنه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن نية إدارة النادي تقديم طعن لـ”الفيفا” ضد أنظمة تسجيل اللاعبين الهواة التي يطبقها الاتحاد السعودي.
واعتبر عبدالجواد، في تصريح تلفزيوني، أن هذه الخطوة إذا بدرت من إدارة نادي الهلال تعد عيبا في حق الهلال، لأنه تعني الخروج بمشاكل البلد الداخلية إلى الخارج، وكأنه شكوى ضد المملكة.
وقال موجها حديثا لنادي الهلال: “الخروج لـ”فيفا” كأنك تشتكي المملكة، أمامك تشتكي للاتحاد السعودي، لماذا تنسى أن هيئة الرياضة هي التي تصرف عليك خلال السنوات الأخيرة، هل هذا رد الجميل؟”، مستطردا: “أنا ضد أي إنسان يخرج مشاكلنا الداخلية برة البلد، عشان يضحكوا عليها الناس”.وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل كشف في تصريحات تلفزيونية عن نية إدارة النادي تقديم طعن أمام “فيفا”، بعد رفض لجنة الاستئناف تظلم النادي بشأن قضية مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.