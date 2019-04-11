“أرامكو” تُعلن عن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

أعلنت شركة “أرامكو” اليوم الخميس عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار، على 5 دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.
وتتضمن الدفعات مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750% مستحقة عام 2022م، و2 مليار دولار بعائد قدره 2.875% مستحقة عام 2024م، و3 مليارات دولار بعائد قدره 3.5% مستحقة عام 2029م، و3 مليارات دولار بعائد قدره 4.250% مستحقة عام 2039م، و3 مليارات دولار بعائد قدره 4.375% مستحقة عام 2049م.
ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019م، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.وفق “أخبار 24”.
ولا يشكل هذا الإعلان عرضاً للبيع، أو حثاً لشراء أي أوراق مالية، ولن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني، ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً على نظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين، دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.
ولا يعتبر هذا الخطاب طرحاً لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة، ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى أشخاص خارج المملكة المتحدة، أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين، الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص آخرين مسموح قانونياً التواصل معهم لهذا الغرض.