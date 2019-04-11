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أخبار محلية > “الصحة”: يجب زيارة الأم للطبيبة بعد الولادة بـ6 أسابيع لهذه الأسباب
11/04/2019   7:47 م

“الصحة”: يجب زيارة الأم للطبيبة بعد الولادة بـ6 أسابيع لهذه الأسباب

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أكدت وزارة الصحة، ضرورة زيارة المرأة التي تلد للطبيبة بعد إجراء عملية الولادة بنحو 6 أسابيع.

وأشارت الوزارة في رسائلها التوعوية، 8 أمور ضرورية يجب متابعتها مع الطبيبة، تتضمن مراقبة صحة الأم ومدى تحسنها، بالإضافة إلى مناقشة اللقاحات اللازمة، ومناقشة مشاعر الأم وصحتها النفسية بشكل عام، وفحص ضغط الدم في حال واجهت الأم مشكلة أثناء أو بعد الولادة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة، مناقشة وسائل منع الحمل، مع مناقشة الإفرازات المهبلية وما إذا كانت مستمرة، وعودة الدورة الشهرية إلى الانتظام، وفحص مكان الخياطة في حال كانت العملية قيصرية أو حدثت تدخلات جراحية.وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: يجب زيارة الأم للطبيبة بعد الولادة بـ6 أسابيع لهذه الأسباب

أخبار محلية
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