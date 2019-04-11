نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد المشيخص لحضور جلسة المحاكمة
11/04/2019   7:46 م

المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد المشيخص لحضور جلسة المحاكمة

+ = -
742

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن علي بن عبدالله المشيخص سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 25 / 7 / 1440هـ, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الخميس الموافق 27 / 8 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ .

المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للمتهم أحمد المشيخص لحضور جلسة المحاكمة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037651.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.