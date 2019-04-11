عيسى وابنه عبدالله يدخلان تحدي ختام كارتينج البحرين للسيارات

يختتم ثنائي فريق ـ إي دي ـ السعودي للسباقات عيسى الدوسري وابنه عبدالله غدًا الجمعة مشاركتهما في بطولة البحرين الدولية للكارتينج، التي تقام في حلبة البحرين الدولية للسباقات.
وكان عيسى الدوسري حسم لقب البطولة في فئة الأساتذة منذ الجولة الرابعة من البطولة، فيما يطمح عبدالله إلى تحسين مركزه في فئة الناشئين.
ويدخل عيسى وابنه عبدالله تحدي الجولة الثامنة من البطولة بعد أن أجريا عددًا من الحصص التدريبية في حلبة RAK TRACK في إمارة رأس الخيمة استعدادًا لختام البطولة، وسعيًا من فريق ـ إي دي ـ لتطوير قدرات الشاب عبدالله.
وأكد عيسى الدوسري أنهم حققوا أهدافهم الكاملة في البطولة، بعد أن تمكن من حسم المركز الأول، بالإضافة إلى تحقيق مركز متقدم للسائق عبدالله، مبديًا تطلع الفريق للحفاظ على مكتسباته الحالية والمواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقال: “حرصنا الأسبوع الماضي على استغلال تواجدنا في دولة الإمارات للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي جولة بطولة العالم للراليات، بإقامة معسكر قصير في رأس الخيمة، وذلك حرصًا منا على تطوير قدرات عبدالله فنيًا، خاصة وأن الكارتينج تعتبر بداية الطريق نحو الاحتراف”.