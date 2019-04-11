بالصور.. رئيس الوزراء اليمني الأسبق يزور مركز الرفيعة بالخرج

في هذا الْيَوْمَ المبارك الخميس ١٤٤٠/٨/٦ قام معالي رئيس الوزراء الأسبق في اليمن والامين العام للمؤتمر الشعبي العام د.احمد عبيد دغر وبصحبته اللواء عبدالكريم بن علي مرشد رئيس منظمة التضامن الإنساني لمكافحة الارهاب والسيد الامريكي أدنس أركس مستشار ومسئول قومي والشيخ بكيل بن ناجي الصوفي واللواء نصر القوسي والشيخ أكرم المخلافي واللواء فضل القوسي والقاضي وحيد احمد والدكتور عبدالقوي جميل والدكتور عادل السنيني واللواء عبدالكريم السنيني والشيخ طه الحميري والشيخ محمد ابو حليقه والشيخ عبدالكريم سيلان والدكتور شوقي الشرجبي والدكتور عبده خضير واللواء صالح معوضه والعميد احمد لاهب والعميد حسين حسان والشيخ عبدالولي مرشد والشيخ صالح البخيتي والأستاذ احمد المسيبلي والأستاذ خالد رسّام والشيخ احمد سعداد والشيخ حمود العشبي والشيخ ناجي ضرمان والشيخ عبدالواحد مسعود والشيخ سنان مثنى والشيخ عبدالله مسعود والشيخ سعيد باوزير واللواء عبدالوهاب معوضه والشيخ صلاح شميله والشيخ ياسر البصيري والشيخ محمد القاضي والشيخ احمد العوبثاني والشيخ فهد دهشوش والشاعر خالد الراعي والأستاذ مبارك الهمامي بزيارة مركز الرفيعة في محافظة الخرج حيث كان في استقبالهم الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن مهدي الواهبي الشهراني والشيخ يحيى بن العوجاء بني هميم والشيخ ناجي بن محمد بن صويان الصخابرة الدوسري وشيوخ وأعيان اخرون من يام وبني خالد والدواسر وشهران وقبائل وأسر كريمة .
ولقد اثنى الوفد اليمني في اول الزيارة على الله عزوجل ثم على امام العرب والمسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وعلى رجل المستقبل العربي والإسلامي والعالمي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وقالوا بان هذين الزعيمين السعوديين العربيين المسلميين العالميين هما صِمَام الامن بعد الله عزوجل لكافة العرب والمسلمين ، ذاكرين جهودهما في القضية اليمنية على وجه الخصوص وهذا نابع من السياسة السعودية المتميزة من عهد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ، منوهين بالنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة مناطقها ومحافظاتها وعلى وجه الخصوص محافظة الخرج وهذا كله بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة السعودية بزعامة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية وسمو امير منطقة الرياض وسمو نائبه حفظهم الله ، وقال الوفد ان زيارتنا لمحافظة الخرج جاءت لشكر المشايخ ابن خرصان والعقيلي وهادي بن علي بني هميم في جهودهم في إصلاح ذات البين التطوعي والذي انتهى على يديهما كثير من قضايا اليمنيين في السعودية بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود في هذا المجال من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله ، وقد قدم معالي الوزير دروع تذكارية للمشايخ تخليدا للزيارة ، كما ألقيت كلمات بهذه المناسبة ، ثم ألقيت القصائد الشعرية ، وقد دعا الوفد في اخر زيارته ان يحفظ الله على السعودية دينها ودنياها وقيادتها الرشيدة .