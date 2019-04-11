نشر أسطورة الكرة الارجنتينية دييغو مارادونا صورة، قال إن عمرها 40 عاماً، تجمعه بأسطورة الكرة البرازيلية بيليه، التقطت لهما عندما التقيا في ريودي جانيرو بالبرازيل.
وأرفق مارادونا مع الصورة رسالة وجهها إلى بيليه، متمنيا له الشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به، قائلاً: “تكمل هذه الصورة اليوم عامها الـ40، لقد تم التقاطها في ريو دي جانيرو عندما التقينا، كم كنا شباباً.. أتمنى لك الصحة والتعافي بالسرعة الكلية أيها الملك بيليه”.
يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد في العالم الذي توج بلقب المونديال 3 مرات في “1958،1962،1970″، وينقسم الناس بينه وبين الأسطورة مارادونا، وتعرض مؤخراً لأزمة صحية حادة، بسبب إصابته بالتهاب في المسالك البولية، أدخلته المستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، إلا أنه غادر المستشفى أمس الأربعاء وسافر إلى بلاده وسيستكمل علاجه هناك.
وفق” أخبار 24″.