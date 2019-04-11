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اخبار رياضية > الأرجنتيني جويدي على رادار الهلال
11/04/2019   3:26 م

الأرجنتيني جويدي على رادار الهلال

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علمت صحيفة محلية أن إدارة نادي الھلال برئاسة الأمیر محمد بن فیصل، اقتربت من التوقیع مع مدرب النادي الأھلي السابق غویدي للفترة المقبلة بدیلا للمدرب الحالي زوران.

ودخل جویدي حسابات الإدارة الھلالیة، لخبرته بالدوري السعودي، فضلا عن مستویاته المتمیزة كمدرب جید، خلال المباریات التي قدمھا مع الفریق قبل أن تتم إقالته.

وأكدت المصادر أن نتیجة مباراة الأھلي مع الھلال، المقررة غدا الجمعة بدوري الأمیر محمد بن سلمان للمحترفین، تحدد بشكل كبیر مصیر زوران مع الھلال. وفق “المدينة”.

وكانت ھناك موجة غضب من قبل الجماھیر الھلالیة على زوران والإدارة الھلالیة التي یرأسھا الأمیر محمد بن فیصل، وطالبته بتقدیم الاستقالة من رئاسة النادي بعد أن خطف فریق النصر صدارة الدوري، وتذبذب مستوى الفریق في الجولات الأخیرة والتي كان آخرھا في دوري الأبطال أمام فریق الاستقلال الإیراني والخسارة 2-1.

الأرجنتيني جويدي على رادار الهلال

اخبار رياضية
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