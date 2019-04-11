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اخبار رياضية > راتب شهر و3 مكافآت تحفز لاعبي النصر قبل مباراة الاتحاد
11/04/2019   3:26 م

راتب شهر و3 مكافآت تحفز لاعبي النصر قبل مباراة الاتحاد

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حفزت إدارة نادي النصر قبل مواجهة الاتحاد السبت المقبل لاعبي فريقها براتب شهر و3 مكافآت، وهي مكافأتي الفوز على كل من الهلال والرائد دورياً، ومكافأة الفوز على الجيل ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وعمدت إدارة نادي النصر بهذه الخطوة إلى تحفيز اللاعبين قبل خوضهم لقاء الاتحاد يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تعد حاسمة في المحافظة على صدارة الدوري والاقتراب من تحقيق اللقب.

كما طالب كل من الجهاز الفني والإداري للفريق اللاعبين خلال مران أمس الأربعاء، بضرورة التركيز وعدم الاستماع للترشيحات المبكرة أو الضغوط الخارجية كي يتحقق ما يصبون له.وفق “أخبار 24”.

راتب شهر و3 مكافآت تحفز لاعبي النصر قبل مباراة الاتحاد

اخبار رياضية
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