النصر يحتوي الأزمة بين فيتوريا والشهري.. ويعلن إمكانية مشاركة امرابط أمام الاتحاد

تمكنت إدارة نادي النصر في أحتواء الأزمة التي نشبت بين لاعب الفريق يحيى الشهري ومدربه البرتغالي روي فيتوريا، بسبب الحركة التي صدرت عن اللاعب بعد استبداله خلال مواجهة فريق الجيل، وهو ما تسبب بإبعاد اللاعب من مباراة الرائد.
وقدم الشهري اعتذاره لفيتوريا، الذي قبل اعتذاره، موضحاً أنه يعلم حماس اللاعب وحرصه على تمثيل الفريق كلاعب أساسي، مشيداً بالمستويات التي يقدمها اللاعب خاصة ما قدمه أمام الزوراء العراقي مؤخراً، مؤكداً حاجة الفريق له خلال الاستحقاقات المقبلة.
وعلى صعيد الاستعدادات لمواجهة الاتحاد ضمن الجولة 27 من الدوري يوم السبت المقبل، أطلق أمس الأربعاء الفريق استعداداته، فيما أعلن الجهاز الفني إمكانية مشاركة المحترف المغربي نور الدين امرابط في مواجهة الاتحاد، وذلك بعد إجراء أشعة مقطعية له للتأكد من استجابة عضلته للبرنامج العلاجي.وفق “أخبار 24”.