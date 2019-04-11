عاصفة اجتماعات تجهز الأهلي

انتقد الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبي فريقه وتفريطهم في العديد من النقاط خلال المباريات التي خاضوها محلياً وآسيوياً.
وكشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، أن فوساتي اجتمع مع اللاعبين قبل بداية التدريب أمس وطالبهم بإيقاف نزيف النقاط والعمل على إنهاء الموسم بصورة جيدة من خلال استغلال مواجهتي الهلال دوريًا وعربيًا. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن أروقة الأهلي شهدت أمس ثلاثة اجتماعات بخلاف اجتماع فوساتي مع اللاعبين، حيث تحدث لاعبو الفريق مع بعضهم قبل بداية الحصة التدريبية في غرفة الملابس وتعاهدوا على مسح الصورة السلبية ومصالحة جماهيرهم ابتداءً من مباراة الهلال، في حين اجتمع عبد الله بترجي رئيس النادي مع اللاعبين ووعدهم بالانتظام في صرف مكافأة الفوز أولاً بأول في حال نجاحهم في تجاوز أي مباراة مقبلة.
وعلى الطرفين الإداري والفني عقد عبد الله بترجي وزكي الصالح مدير إدارة كرة القدم في النادي الأهلي أمس اجتماعاً مطولاً مع فوساتي تم خلاله مناقشة أسباب خسارة الفريق، إضافة إلى مطالبته بتصحيح الأوضاع.