“سكني”: سلمنا أكثر من 2000 أرض مجانية للمواطنين خلال مارس الماضي

سلم برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 2076 قطعة أرض خلال شهر مارس الماضي للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وقال البرنامج في بيان له اليوم أنه تم تسليم 383 أرضاً في منطقة الرياض، و164 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و529 أرضاً المجانية في منطقة نجران، و95 أرضاً في الحدود الشمالية، إلى جانب 22 أرضاً في عسير، و53 أراضاً في القصيم.
وأضاف أن التسليم شمل 72 أرضاً في منطقة الباحة، و117 أرضاً في المنطقة الشرقية، و 16 أرضاً في منطقة تبوك، و11 أرضاً في الجوف، بالإضافة إلى 180 أرضاً في منطقة المدينة المنورة و 202 أرضاً في منطقة جازان، و232 أرضاً في منطقة حائل.وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن مساحة القطع التي تم تسليمها تتراوح بين 450-527 متراً مربعاً.
وأوضح أن عدد قطع الأراضي المجانية التي خصصها البرنامج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من 207 ألف قطعة في جميع المناطق، واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.