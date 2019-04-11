تنفيذ حكم القتل تعزيرا في وافدين بمحافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيزا في وافدين بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على كل من محمد مصطفى محمد يوسف وإعجاز فاطمة محمد مصطفى “باكستانيي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر.
وأضافت أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.