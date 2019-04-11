أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، العثور على جثمان الطفل المفقود في وادي الحائر، وذلك بعد 6 أيام من البحث عنه.
وكثّفت فرق الدفاع المدني بالرياض من عمليات البحث؛ حتى عثرت على جثمان الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، والذي سقط في مجرى وادي الحائر منذ مساء الجمعة الماضية.
ونشر الدفاع المدني صورا لعملية انتشال الجثمان، داعيا لذوي الطفل بالصبر والسلوان.
يذكر أن رحلة البحث عن الطفل المفقود شهدت واقعة مأساوية بعد أن توفي أحد أفراد فريق السلام السعودي خلال مشاركته في أعمال البحث الخاصة بحادث سقوط الطفل.
وفق “أخبار 24”.