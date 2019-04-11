نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير النقل: لا صعوبات أمام توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية
11/04/2019   11:04 ص

وزير النقل: لا صعوبات أمام توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية

+ = -
781

أوضح وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أنه لن تكون هناك أي صعوبات أمام سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات، مدللاً على ذلك بنجاح توطين العمل في تطبقي “أوبر” و”كريم” لنقل الركاب.

وفيما لم يحدد العامودي حجم الوظائف والفرص الوظيفية التي يمكن أن تتوفر للشباب السعودي عند توطين قطاع توصيل الطلبات، أشار، وفقاً لـ”سبق”، إلى أنه يتوقع إقبال الشباب السعودي على العمل بهذا القطاع.

يذكر أن مدير هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، قد ذكر في وقت سابق، أن الهيئة تنسق مع كل من وزارة الاتصالات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن العام، ووزارة العمل، لتوطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية.

وزير النقل: لا صعوبات أمام توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037559.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.