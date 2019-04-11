نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. لحظة مداهمة عمارة بأحد أحياء الرياض تحولت إلى مصنع لتزوير منتجات بعشرات الملايين
11/04/2019   11:04 ص

شاهد.. لحظة مداهمة عمارة بأحد أحياء الرياض تحولت إلى مصنع لتزوير منتجات بعشرات الملايين

+ = -
1158

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال مداهمة مع الحملات الأمنية المشتركة، عمارة كاملة في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، تم تحويلها لوكر لتزوير منتجات متعددة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الريالات.

وأوضح رئيس فريق وزارة التجارة للحملات الأمنية صالح العنزي، أن هذه المنتجات كانت تباع تحت غطاء التستر التجاري، مبيناً أن الموقع كان يتم التحري عنه منذ فترة طويلة للقبض على العمالة، وقبض بالفعل على عدد منهم وبحوزتهم مبالغ كبيرة.

وأضاف العنزي أن هذه البضائع تدخل إلى المملكة بعلاماتها التجارية الأصلية بطريقة نظامية، ثم يتم تزويرها وبيعها بعلامات تجارية شهيرة.وفق “أخبار 24”.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم لحظة قيام فرق وزارة التجارة، بضبط ومصادرة كميات كبيرة من البضائع المقلدة، كما بيّن الفيديو إغلاق عدد كبير من العمالة لمحلاتهم التي كانت تباع فيها تلك البضائع.

شاهد.. لحظة مداهمة عمارة بأحد أحياء الرياض تحولت إلى مصنع لتزوير منتجات بعشرات الملايين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037556.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.