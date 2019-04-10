“هدف” و”جامعة الأميرة نورة” يوقّعان اتفاقية لتوظيف الخريجات

ضمن مبادرة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في توظيف خريجي الجامعات، وقّع مدير عام الصندوق محمد بن أحمد السديري، اليوم الأربعاء، رسمياً اتفاقية لدعم مكاتب التوظيف مع مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إيناس بنت سليمان العيسى في مدينة الرياض.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيها، للاستفادة من برامج التدريب والتوظيف عبر منصات: “سبل” و”دروب” و”تمهير” و”طاقات” الإلكترونية، بالإضافة لبرنامجي “الشهادات المهنية الاحترافية” و”صيفي”.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرة الخريجات والمتوقع تخرجهن التنافسية ورفع نسبة التوظيف في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تقديم التدريب النوعي لهن وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع وأفكار إبداعية لمساعدة الخريجات في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.حسب “أخبار 24”.