خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس السيسي في ضحايا حـادث سيناء الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إثر الهجوم الإرهـابي الذي وقع في شمال سيناء وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وأدان خادم الحرمين في برقيته بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكداً على وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربا عن تعازيه لأسر المتوفين ولشعب مصر باسم شعب وحكومة المملكة.
فيما استنكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقيته العمل الإجرامي الجبان، مقدماً للرئيس ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.