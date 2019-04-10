“الشورى” يطالب “الخارجية” بتعديل سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.. ودراسة إنشاء هيئة للإعلام الخارجي

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس الوزارة بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، إلى جانب بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.
كما دعا المجلس الخارجية إلى وضع خطة عمل متكاملة لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها، وإجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة المتعاقد معها فـي عدد مـن الدول الـغربية.وفق “أخبار 24”.