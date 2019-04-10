أكد المُتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، عدم صحة الأخبار المتداولة حول تعرّض أحد فروع “بنك الرياض” في محافظة جدة لجريمة سطو .
وأوضح أن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/8/5هـ عن قيام مواطن بتهشيم حواجز زجاجية وأجهزة حاسب آلي في أحد فروع البنك.
وأضاف أن المواطن ارتكب هذا الفعل إثر دخوله في مشادة كلامية مع أحد موظفي البنك، مؤكداً أن الشرطة اتخذت حيال ذلك الإجراءات النظامية.
وكان مقطع فيديو لآثار المشاجرة وما نتج عنها قد جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونُشرت أخبار غير صحيحة وإشاعات عن تعرض فرع البنك للسطو، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.