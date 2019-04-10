“وزارة الحج” : 5.5 مليون تأشيرة عمرة حتى نهاية رجب.. بزيادة 5%‎ عن العام الماضي

كشفت وزارة الحج والعمرة من خلال تقريرها الإحصائي حتى نهاية شهر رجب 1440هـ، عن قدوم 5102400 معتمرًا ومعتمرة بارتفاع 5% عن الفترة ذاتها العام الماضي، فيما بلغت التأشيرات الصادرة للعمرة 5545580 تأشيرة بارتفاع زاد عن نسبة 5% عن الفترة ذاتها لعام 1439هـ.
وبلغ عدد المغادرين من المعتمرين 4597530 شخصاً، بزيادة نسبتها %5.7، فيما بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 504870 بزيادة %3، كما تراوح متوسط الإقامة بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة.
وبحسب التقرير، وصل منهم 4554937 معتمرًا عبر المنافذ الجوية و 489879 معتمرًا عبر المنافذ البرية و57584 معتمراً عبر المنافذ البحرية، حيث جاءت قائمة الـ 5 لغات الأعلى استخداماً بين المعتمرين على النحو التالي:ذ الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية.
فيما تضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من مرتين، بحيث سجل شهر رجب وجود 10425 موظفاً، منهم 8649 من الذكور، و1776 من الإناث، بزيادة بلغت %124 عن الشهر نفسه من الموسم الماضي.
كما احتلّت الجنسية الباكستانية المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين بـ 1185513 تأشيرة، تلتها إندونيسيا بـ 795298 تأشيرة، فالهند 495179، ثم مصر 305571، وتركيا 242491، واليمن 242351، فماليزيا 239726، والجزائر 218923، والعراق 177373، فالأردن 141581 تأشيرة.
وفق “أخبار 24”.