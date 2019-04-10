ضبط 23 ألف مخالفة متعلقة بـ”توظيف وافدين في مهن مسعودة” وبـ”تنظيم بيئة عمل المرأة”

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية عبر نظام “تمام”، وذلك من خلال 149 ألف زيارة تفتيشية في الـ 3 أشهر المنقضية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن تلك المخالفات تركّزت في: “توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين” و”مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة”، حيث جرت التفتيشات الميدانية من خلال 700 مفتش موزعين في مختلف مناطق المملكة.
كما تلقّت الوزارة نحو 4300 اعتراض على المخالفات المضبوطة في سوق العمل من قبل أصحاب العمل، تم قبول نحو 420 اعتراضا منها، وذلك وفق نظام التفتيش المؤسسي “تمام” الذي يأتي ضمن مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للوزارة.وفق “أخبار 24”.