أدت جموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم (الأربعاء)، يتقدمهم نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، صلاة الميت على الشهيد الوكيل رقيب فهد بن يحي بلغيث، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة بجامع الأميرة صيته بنت عبدالعزيز بمدينة جازان، نقل الأمير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد.
من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وفق “أخبار 24”.