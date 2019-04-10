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أخبار محلية > “المملكة القابضة” توضح مستجدات العمل في “برج جدة”.. وتعزو التأخير للمقاول
10/04/2019   10:51 م

“المملكة القابضة” توضح مستجدات العمل في “برج جدة”.. وتعزو التأخير للمقاول

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة “المملكة القابضة” طلال الميمان أن الشركة تواصل أعمال البنية التحتية لمشروع برج جدة، في الوقت الذي تواجه تأخيرات في المشروع ترتبط بالمقاول.

وقال الميمان في حوار مع “أرقام” إن الشركة تعمل على حل مشاكل التأخيرات، وفي حال لم تحصل على نتائج في المواعيد المتفق عليها، فستلجأ إلى إنهاء التعاقد كما ينص الاتفاق، والتعاقد مع مقاول آخر.

وأشار الميمان إلى أن أعمال البنية التحتية ستكتمل خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مبينا أن التأخير كان بسبب بعض الأعمال الإضافية الخاصة بالمقاولين.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مشروع “برج جدة” يأتي ضمن مشروع مدينة جدة الاقتصادية والتي تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، مملوك لشركة “جدة الاقتصادية”، المملوكة لكل من شركة المملكة القابضة بنسبة 33.35 % وشركة أبرار العالمية القابضة بنسبة 33.35 % ومجموعة بن لادن السعودية المحدودة بنسبة 16.63%.

“المملكة القابضة” توضح مستجدات العمل في “برج جدة”.. وتعزو التأخير للمقاول

أخبار محلية
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