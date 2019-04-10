بعد أسبوعين من انطلاقه، اختتمت القوات البرية السعودية والبريطانية، اليوم الأربعاء في المنطقة الشمالية الغربية، تمرين “جند الصحراء 3″، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجيشين السعودي والبريطاني.
من جانبه، أشار قائد اللواء الـ 51 مشاة خفيفة البريطاني، جراهام سيفتون، خلال كلمته إلى أن التمرين يهدف لتحقيق التمكن من تدريب الكتيبة البريطانية الثالثة بالتعاون مع الجانب السعودي، وتعميق أواصر التواصل والصداقة بين الجيشين.
وأضاف سيفتون: “وبالنظر إلى مخرجات التمرين يمكنني القول بأننا قد حققنا تلك الأهداف بل أكثر، فلقد أصبحنا على معرفة جيدة وإلمام شامل بثقافة المملكة وجغرافيتها وتاريخها ومستقبلها”، مقدماً رسالة شكر نيابة عن كامل فريق الكتيبة الثالثة الاسكتلندية على الخبرة المتبادلة.
ومن الجانب السعودي، أوضح قائد المنطقة الشمالية الغربية ظافر بن علي الشهري، أن التمرين يُعد امتدادًا لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية للقوات البرية، مضيفاً: “لقد حقق التمرين الأهداف المرجوة بمراحله منذ البدء قبل قرابة العام وحتى اختتام مجرياته اليوم”.
وفق “أخبار 24”.