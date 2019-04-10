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أخبار محلية > حكم جديد بحق النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي لإساءته للمملكة ‎
10/04/2019   10:49 م

حكم جديد بحق النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي لإساءته للمملكة ‎

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أصدرت محكمة الجنايات الكويتية خلال هذا الأسبوع، حكماً بالسجن 3 أعوام مع الشغل والنفاذ ضد النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي، لإساءته إلى المملكة.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن دشتي أُحيل للمحاكمة بتهمة الإساءة للمملكة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية، مشيرة إلى أن الحكم الجديد يرفع مجموع الأحكام الصادرة ضده إلى أكثر من 60 عاماً.

يُذكر أن دشتي يُحاكم في عدد كبير من الدعاوى التي رُفعت ضده لإساءته للمملكة والدول الخليجية، وصدرت ضده أحكام مختلفة ومتفاوتة، إلا أنه لم ينفذ ضده أي أحكام حتى الآن نظراً لهروبه من الكويت.وفق “أخبار 24”.

حكم جديد بحق النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي لإساءته للمملكة ‎

أخبار محلية
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