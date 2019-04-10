قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه تم توظيف 3000 مواطن ومواطنة، في أول شهرين من إطلاق مبادرة دعم توطين القطاع الصحي، منهم 700 ممارس صحي.
وكانت وزارة العمل قد أبرمت في ديسمبر الماضي مع وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 10 تخصصات صحية تبدأ من العام 2019 وحتى نهاية العام 2020.
وتضمنت البنود العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة ، إضافة إلى تمكين القطاع الصحي عبر استخدام الآليات المتاحة لوزارة الصحة ومنها إتاحة برنامج تأهيل خريجات العلوم الطبيعية للوظائف الصحية المساندة، وبرنامج إعادة تأهيل خريجي الدبلومات الصحية أمام القطاع الخاص.
كما أكدت على ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية (مهن لا يوجد لها كوادر سعودية متوفرة في سوق العمل) وتحديثها بشكل دوري ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كبرنامج المسار السريع للتأشيرات.
وفق “أخبار 24”.