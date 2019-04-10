أكدت ثقتها بتحقيق العدالة.. عائلة خاشقجي تصدر بيانا حول مجريات القضية

نشر صلاح نجل جمال خاشقجي بيانا باسم عائلته جددت فيه ثقتها بتحقيق العدالة على كل من ارتكب الجريمة أو ساهم أو اشترك فيها.
وذكرت العائلة في بيانها أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هما رعاة الشعب السعودي وأن العائلة منهم.
وأضافت أن العائلة تتفهم الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، مشيرة إلى أنها ستعرض آخر التطورات متى سمح بذلك قانونيا.
وطالبت بعدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو معرفتها بالعائلة، مبينة أن المخولين بالحديث هم أبناء جمال خاشقجي ومحامي العائلة معتصم خاشقجي.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن العائلة تريد أن تؤكد أنه لم يسبق لها سابقا ولا حاليا خوض أية أنواع من التسوية المزعومة، مضيفة أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، وأن كل من ارتكب هذه الجريمة أو ساهم أو اشترك أو كانت له علاقة فيها سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة.
وأهابت بكل من لديه معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، مشيرة إلى النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وعائلته.