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أخبار محلية > “الطاقة والثروة المعدنية”: اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب‎ في المملكة
10/04/2019   5:49 م

“الطاقة والثروة المعدنية”: اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب‎ في المملكة

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ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الذهب الخام ينتشر في المملكة ضمن صخور الدرع العربي الذي يمتد من وسط المملكة إلى غربها في اتجاه الشمال والجنوب ويغطي ما يزيد عن 600 ألف كم مربع.

وأضافت الوزارة أنه تم اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب موزعة على مناطق المملكة، مشيرة إلى أن منطقة مكة المكرمة تحتوي عدة مناجم منها الدويحي والرجوم ومنصورة، فيما تقع مناجم الحجار وشرس وحمضة في عسير، والآمار في منطقة الرياض، والصخيرات في القصيم.

وأشارت إلى أن الذهب يستخدم في كسوة الكعبة والحلي والمجوهرات والرقائق الإلكترونية والطب وحشوات الأسنان، ويتميز بقوة توصيله للكهرباء والحرارة وعدم الإهلاك أو التأكسد وقابليته للطرق والتشكيل.وفق “أخبار 24”.

“الطاقة والثروة المعدنية”: اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب‎ في المملكة

أخبار محلية
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