“سعود الطبية” توقع اتفاقية لتوفير السكن والتنقل وتذاكر طيران للمرضى القادمين من خارج الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع جمعية مكارم الخيرية، وذلك لضيافة المرضى القادمين من خارج الرياض.
وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى توفير خدمات السكن والتنقل من وإلى المدينة الطبية، وذلك دعما للمرضى وذويهم في توفير بيئة صحية آمنة تمكنهم من الوصول إلى كافة أقسام المدينة، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة بكل يسر وسهولة.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تنص على توفير سكن من الشقق الفندقية القريبة من المدينة الطبية للمرضى وذويهم القادمين من خارج العاصمة بالتنسيق بين إدارتي المدينة الطبية والجمعية، إضافة إلى توفير وسيلة لتنقل المرضى المستفيدين من الخدمة من مقر إقامتهم للمستشفى أو للمطار، وتوفير تذاكر الطيران للحالات الطارئة، إضافة إلى إقامة فعاليات ترفيهية ورحلات خارجية، ومنح بطاقات السلة الغذائية مدفوعة الثمن للمرضى مع توفير الضيافة للمستفيدين من الخدمة داخل المدينة، إلى جانب تركيب جهاز سقيا ذاتي داخل المدينة.وفق “أخبار 24”.