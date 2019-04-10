نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “سعود الطبية” توقع اتفاقية لتوفير السكن والتنقل وتذاكر طيران للمرضى القادمين من خارج الرياض
10/04/2019   5:46 م

“سعود الطبية” توقع اتفاقية لتوفير السكن والتنقل وتذاكر طيران للمرضى القادمين من خارج الرياض

+ = -
664

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن إبرام اتفاقية تعاون مع جمعية مكارم الخيرية، وذلك لضيافة المرضى القادمين من خارج الرياض.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى توفير خدمات السكن والتنقل من وإلى المدينة الطبية، وذلك دعما للمرضى وذويهم في توفير بيئة صحية آمنة تمكنهم من الوصول إلى كافة أقسام المدينة، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة بكل يسر وسهولة.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تنص على توفير سكن من الشقق الفندقية القريبة من المدينة الطبية للمرضى وذويهم القادمين من خارج العاصمة بالتنسيق بين إدارتي المدينة الطبية والجمعية، إضافة إلى توفير وسيلة لتنقل المرضى المستفيدين من الخدمة من مقر إقامتهم للمستشفى أو للمطار، وتوفير تذاكر الطيران للحالات الطارئة، إضافة إلى إقامة فعاليات ترفيهية ورحلات خارجية، ومنح بطاقات السلة الغذائية مدفوعة الثمن للمرضى مع توفير الضيافة للمستفيدين من الخدمة داخل المدينة، إلى جانب تركيب جهاز سقيا ذاتي داخل المدينة.وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية” توقع اتفاقية لتوفير السكن والتنقل وتذاكر طيران للمرضى القادمين من خارج الرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037455.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.