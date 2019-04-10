أبرزها تفجير أبراج الخبر ومحاولة اغتيال سفير المملكة.. تقرير أمريكي يرصد جرائم الحرس الثوري الإيراني

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن عدد من النشاطات الإرهابية التي تورط فيها الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن أدرجته واشنطن الإثنين الماضي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرا رصد نشاطات الحرس الثوري الإرهابية خلال السنوات الماضية، والتي كان من أبرزها محاولة اغتيال سفير المملكة لدى واشنطن عادل الجبير عام 2011 قبل أن يتم إحباط المؤامرة، كذلك كشف التقرير مسؤليته عن تفجير أبراج الخُبر عام 1996 بالمملكة، والذي أسفر عن مـقتل 19 أميركيًا.
ولفت التقرير إلى أنه تم اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في العديد من الدول، بما فيها ألمانيا والبوسنة وبلغاريا وكينيا والبحرين وتركيا.وفق “أخبار 24”.
ووفقا للتقرير فقد خططت ميليشيات الحرس الثوري للهجوم بالقنابل في كينيا وهجوم في تركيا، وتورط في نشاط إرهابي بألمانيا عام 2018.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن الحرس الثوري الإيراني يتنكر كمنظمة عسكرية شرعية، لكنه ينتهك بشكل منتظم قوانين النزاع المسلح، ويخطط وينفذ جرائم إرهابية في جميع أنحاء العالم، لافتا أنه يدير ويسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني من خلال الوسائل المشروعة وغير المشروعة.