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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من ملك المغرب والرئيس الإرتيري
10/04/2019   5:43 م

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من ملك المغرب والرئيس الإرتيري

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من ملك المغرب محمد السادس ورسالة من الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي.

وسلم رسالة ملك المغرب لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل بوريطة لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك المغرب، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره.

وسلم رسالة الرئيس الإرتيري لخادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإرتيري يماني جبر آب، خلال استقبال الملك لهما اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل وزير الخارجية الإرتيري لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس الإرتيري، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لفخامته.

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صورة

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من ملك المغرب والرئيس الإرتيري

أخبار محلية
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