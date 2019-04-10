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أخبار محلية > بعد افتتاح 8 منها في الرياض.. “العدل” توضح مهام مكاتب المصالحة
10/04/2019   5:43 م

بعد افتتاح 8 منها في الرياض.. “العدل” توضح مهام مكاتب المصالحة

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قالت وزارة العدل إن مكاتب المصالحة التي افتتحت أمس الثلاثاء في عدد من أحياء الرياض، هي مكاتب تتم إحالة القضايا إليها مباشرة عن طريق الإحالات أو الدوائر القضائية.

وأوضحت أنه يتم من خلالها الجلوس مع أطراف النزاع للوصول لحل يرضيهم، ثم يدون محضر الصلح ويتم اعتماده من قبل رئيس المحكمة أو قاضي الدائرة ليكون سندا تنفيذيا.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت افتتاح 8 مكاتب مصالحة في الرياض بأحياء الوادي والنسيم والسويدي وعرقة وبدر والجنادرية-النظيم والشفاء والريان والبديعة والجزيرة ولبن، تقدم الخدمة للمستفيدين خارج أوقات الدوام الرسمي على فترتين صباحية من (8-2) ظهراً، ومسائية من (4-8) ليلاً.وفق “أخبار 24”.

بعد افتتاح 8 منها في الرياض.. “العدل” توضح مهام مكاتب المصالحة

أخبار محلية
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