أكد برنامج حساب المواطن أنه أودع اليوم الثلاثاء 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة الـ17 لشهر أبريل الجاري، مبيناً أن عدد المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية تجاوز 84%، بأكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع.
ووفقاً لمتحدث البرنامج سلطان القحطاني، فإن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة بلغ 10.6 مليون ريال، وأن إجمالي المدفوعات التي قدمها البرنامج لمستفيديه حتى الدفعة الحالية بلغت 40 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المدفوعات حتى هذه الدفعة 318 مليون ريال.
وأشار القحطاني إلى أن إجمالي أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج يتجاوز 2.2 مليون مستفيد، بجانب 8.8 مليون تابع، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة أبريل أكثر من 1.4 مليون ريال، مبيناً أن مكونات الدعم تتمحور حول تغير أسعار الطاقة وآثار ضريبة القيمة المضافة وسلة الأغذية.
وفق “أخبار 24”.