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أخبار محلية > مفتي المملكة: أخشى أن تساعد الديات المليونية على استسهال القتل والجريمة
10/04/2019   1:21 م

مفتي المملكة: أخشى أن تساعد الديات المليونية على استسهال القتل والجريمة

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قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إنه يخشى أن تساعد الديات التي تطلب في قضايا القتل ضعاف النفوس على استسهال الجريمة والقتل.

وأضاف المفتي وفقا لـ”عكاظ”، أن أموال الديات المليونية التي يشحذ فيها أهل القاتل الأموال ويذلون أنفسهم ليدفعوا عن هذا المجرم ملايين الريالات، قد لا تدخل عليهم بالبركة بل بالفشل في جميع أحوالهم.

وأشار إلى أن الحقوق المتعلقة بالقتل ثلاثة، هي حق الله وحق أولياء الدم وحق المقتول، مبينا أن حق الله بالتوبة وحق أولياء الدم بالقصاص أو الدية، وحق المقتول أنه يقف بين يدي ربه يوم القيامة ويقول يا رب سل عبدك هذا فيم قتلني.

مفتي المملكة: أخشى أن تساعد الديات المليونية على استسهال القتل والجريمة

أخبار محلية
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