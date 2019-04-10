المريسل: إدارة نادي الهلال قررت إقالة مدرب الفريق زوران لكن لديها مشكلة

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل أن إدارة نادي الهلال استقرت بشكل نهائي على إقالة مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش عقب هزيمة القريق من الاستقلال الإيراني 1-2 اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.
وقال المريسل عبر صفحته الرسمية على “تويتر” في تصريح وصفه بالخاص: “قررت ادارة الهلال إقالة المدرب الداهية زوران و المفترض ان قرار إقالته يصدر قبل وصول الفريق للرياض ولكن الادارة لديها مشكلة في توفير مقدم العقد للمدرب الجديد بينما الشرط الجزائي لزوران قررت إجباره للإتجاه للفيفا (في اسوء الاحتمالات) لكسب مزيد من الوقت لتوفيره”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن موضوع مصير مدرب الهلال يتعلق بمقدرة الإدارة بتوفير السيولة ، هناك محاولات من الادارة بالإتصال ببعض الداعمين للتكفل بمقدم عقد المدرب الجديد و حتى هذه اللحظة لم يأتي لهم رد بالموافقة من عدمه.
وأشار إلى أنه في حال لم تستطع ادارة الهلال من توفير مقدم العقد فإنها ستستمر على زوران و (ستلعب) على المخطط الذي أكده أحد أعضاء مجلس الادارة و هو (هزيمة الاهلي ثلاث مرات متتالية و التي ممكن تصل لأربع مرات متتالية) و لا يزال السؤال قائم هل الهلال قادر يهزم الاهلي 3 او 4 مرات متتالية .