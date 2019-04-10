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اخبار رياضية > بالفيديو.. علي عباس: لجوء الهلال للفيفا لن يغير شيئًا وسيؤثر في مصداقية الدوري
10/04/2019   1:16 م

بالفيديو.. علي عباس: لجوء الهلال للفيفا لن يغير شيئًا وسيؤثر في مصداقية الدوري

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أوضح علي عباس المحامي رياضي الدولي، أن لجوء الهلال للفيفا في قضية مشاركة القرني، لن يغير شيء من نتيجة رفض الاحتجاج؛ لأن الفيفا لا تنظر في المخالفات الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” الديوانية ” ، أن احتجاج الهلال سينشئ تتبعات وتساؤلات من الفيفا، وسيشكك في مصداقية دوري المحترفين السعودي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرسل أي نادي استفسار للفيفا، وهي يمكن أن ترد أو لا ترد، ولكن بشكل عام لن يغير الأمر شيئًا، مضيفًا أن لجنة الانضباط لا يمكنها مراقبة قرارات الأمين العام أو لجنة الاحتراف أو غيرها من اللجان؛ لأنه يتجاوز صلاحيتها.وفق “صدي”.

 

بالفيديو.. علي عباس: لجوء الهلال للفيفا لن يغير شيئًا وسيؤثر في مصداقية الدوري

اخبار رياضية
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