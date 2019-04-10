هوساوي يشكو من «الصفاق»

أوضح مصدر خاص أن إصابة عمر هوساوي مدافع فريق النصر لكرة القدم، غير مقلقة مبدئيا من خلال المعاينة الأولية، لكنه سيخضع لفحوص أكثر دقة للتأكد من سلامته ومن ثم منحه الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات، أو حاجته إلى برنامج تأهيلي.
وكان هوساوي قد اشتكى من ألم في العضلة الجانبية “الصفاق” خلال نزال الزوراء العراقي 4 /1 أمس الأول في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.
وفي المقابل، رفض اللاعب المغربي نورالدين أمرابط الراحة التي منحها المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاعبين بعد نزال الأخير، وواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي سعيا منه للوصول إلى الجاهزية التي تخول له المشاركة أمام الاتحاد السبت المقبل في الجولة الـ27 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “الاقتصادية”.
ووجد أمرابط أمس في عيادة النادي الطبية، مواصلا الجلسات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الفني. وينتظر أن ينتظم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في التدريبات التي تستأنف اليوم، بعد الراحة التي منحها له فيتوريا خلال اليومين الماضيين، حيث أبعده عن الزوراء، خوفا من الإرهاق، ولا سيما أنه يحتاج إليه أمام الاتحاد.