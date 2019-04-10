الهلال يتمسك بزوران ويضع غويدي في قائمة «الطوارئ»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن تمسك إدارة نادي الهلال بالمدرب الكرواتي زوران، رغم الغضب الجماهيري الذي أعقب نتائج الفريق المهزوزة في المباريات الأخيرة، ومنها خسارته الآسيوية أمام استقلال طهران الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال يفضل منح المدرب فرصة أخرى من أجل إصلاح الأوضاع الفنية.
وفي الجانب ذاته، أشار مصدر مقرب من الإدارة الهلالية إلى أنها وضعت في اعتبارها البحث عن مدرب «طوارئ» على خبرة ودراية بأجواء الدوري السعودي، وبرز اسم الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي السابق كحل سريع في حال استمرت النتائج المتواضعة للفريق.
وكان الهلال استأنف عصر أمس تدريباته المغلقة بعيداً عن الإعلام والجمهور الذي يواصل شن حملة كبيرة ضد الجهاز الفني والإدارة ويطالبهم بالاستقالة.
وشهدت أروقة النادي تحركات شرفية لرفع المعنويات لدى اللاعبين، وكان من بين أهم الشخصيات الذي حضرت إلى النادي، الأمير أحمد بن سلطان الذي التقى باللاعبين والإدارة وحثهم على تعويض ما فات والنظر بتفاؤل للمشوار القادم.
من جانب آخر، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن عدم أحقية مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة في مباراة الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.
واحتج الهلال على عدم أهلية مشاركة اللاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 – 1 على ملعب «جامعة الملك سعود» بالرياض في المرحلة الـ23 من المسابقة.
وأعلنت لجنة الاستئناف قبول الاحتجاج شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم توفر شرط المادة 132/ 1 من لائحة الانضباط والأخلاق.
وأوضحت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة أن القرار نهائي وغير قابل للطعن.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.