البرازيليون يرفضون إجازة النصر

رفض الثلاثي البرازيلي برونو أوفيني، ومايكون بيريرا، وبيتروس أراخو، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، التمتع بالراحة التي منحها البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، للاعبين بعد الفوز على الزوراء العراقي، أمس الأول، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
حيث فضَّل اللاعبون البرازيليون أداء حصة تدريبية إضافية، أمس، في أحد الأندية الخاصة في الرياض للحفاظ على جاهزيتهم، استعدادًا للدخول في التدريبات، اليوم، تأهبًا لخوض موقعة الاتحاد، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “الرياضية”.
وعلى الصعيد الجماهيري، يبدأ بيع تذاكر مباراة النصر والاتحاد، بعد عصر اليوم، في متجر نادي النصر في الرياض لإتاحة الفرصة للجميع لشراء التذاكر، على مدى ثلاثة أيام، قبل مواجهة الفريقين المنتظرة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.