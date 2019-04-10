تعليق “جمال عارف” عقب فوز الاتحاد أمام لوكومتيف.. ويوجه رسالة لـ “فهد المولد”!

علق الكاتب والناقد الرياضي جمال عارف عقب فوز الاتحاد أمام لوكوموتيف الأوزبكي 3-2 ،ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.
وكتب عارف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: الحمدلله ثلاث نقاط آسيوية وضعت العميد على قمة مجموعته . ألف مبروووك لكل محب اتحادي ، هذه المرة عدت على خير.
ووجه عارف رسالة للاعب “فهد المولد ” قائلاً ” عندما تبدع تجد كل الاتحاديين يحتفون بك وعندما يتراجع مستواك لابد أن تتحمل عتب المحبين من أجل هذا العميد الكبير”.وفق “أخبار 24”.
الحمدلله
ثلاث نقاط آسيوية وضعت العميد على قمة مجموعته .
الف مبروووك لكل محب اتحادي .
هذه المرة عدت على خير #الاتحاد_لوكومتيف
— جمال عارف (@jamal_arif1) April 9, 2019
#فهد_المولد 🙏🙏🙏🙏
عندما تبدع تجد كل الاتحاديين يحتفون بك وعندما يتراجع مستواك لابد ان تتحمل عتب المحبين من اجل هذا العميد الكبير
— جمال عارف (@jamal_arif1) April 9, 2019