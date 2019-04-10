رئيس لجنة الانضباط يحسم الجدل بشأن قرار إيقاف حمد الله

قال رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أيمن الرفاعي، إنهم اتخذوا القرار النهائي بشأن معاقبة لاعب فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد حركته المثيرة للجدل في مباراة الديربي أمام الهلال.
وأوضح الرفاعي خلال لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن ملف حمد الله تم إغلاقه بالكامل ولن توقع عليه أي عقوبة، مشيراً إلى أن حركته تهدف إلى القوة والحماس، واللقطات التلفزيونية غير كافية للحكم عليها، كما أن تقرير حكم المباراة لم يشر إليها.
وكان حمد الله قد سجّل أحد أهداف النصر أمام الهلال في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين انتزع بها صدارة الدوري، ويحتل اللاعب المغربي صدارة هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً.وفق “أخبار 24”.