بالفيديو.. المغامسي: تارك الصلاة عمداً لا يُزوّج

قال إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي إن مَن يترك الصلاة عمداً فإنه قد أتى بذنب عظيم، وهو منبوذ لا يزوج، مشدداً على أن المؤمن مطالب بتعظيم شعيرة الصلاة التي عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وأوضح المغامسي في لقائه ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “mbc”، أن الصلاة أعظم أركان الدين، ولا حاجة لقول أحد فيمن ضيعها بعد قول الله تعالى: “فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا”.
وأضاف أن تضييع الصلاة مهلكة، مشيراً إلى قول بعض أهل العلم بأن تارك الصلاة عمداً ولو لم يكن جاحداً لها، كافر، والحجة في قولهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر”.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن بعض أهل العلم يرون أن مَن ترك الصلاة عمداً من غير جحود فقد أتى بأعظم الكبائر على الإطلاق، وأنه فاسق ظاهر الفسق، لا يزوج ولا يعاشر ولا يخالط وينبذ، لكنهم لا يستطيعون أن يحكموا بكفره وخروجه من الملة.
الشيخ المغامسي: تارك الصلاة عمداً لا يزوج#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsypic.twitter.com/KShip6ThGV
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) ٦ أبريل ٢٠١٩