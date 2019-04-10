علّق عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق على ما أسمائهم “مفسدي تويتر”، مطالباً بالكشف عن أسمائهم وإنشاء روابط لتحذير المغردين منهم.
وقال الشيخ المطلق في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية الأولى”، إن “تويتر” أصبح فيه جيوش من الأعداء همهم تفكيك الترابط بين الشعوب وحكامهم، وشغلهم الشاغل الكذب على الدولة ورجالاتها لتنشأ الكراهية والبغضاء، وهذا هو مراد الشيطان.
وأضاف أن “تويتر” به الغث والسمين والعدو والصديق ويجوز الاطلاع عليه شرط معرفة هذه الأمور، مشيراً إلى أنه يشبه السوبر ماركت الكبير الذي يباع فيه الخمر ولحم الخنزير ويباع فيه أيضاً أشياء مفيدة.
وعن الفتيات الهاربات من ذويهن، أكد المطلق أنهن مغسول أدمغتهن ويتكلمن كلاماً مع أناس من بلاد الغرب يدغدغ مشاعرهن، فتقتنع البنت وتظن أن هذه البلاد خير من بلادها، مضيفاً أن من ذهبت منهن تعض الآن أصابع الندم.
وأشار إلى أن المرأة في السعودية محفوظ كرامتها في بلادها التي يوجد بها ترابط أسري، عكس بلاد الغرب التي لا يسأل فيها أحد عن الآخر والمجتمع هناك متفكك.
وفق “أخبار 24”.