لخّصت صور عملية إنقاذ راعي أغنام (سوداني الجنسية)، سقط مع أغنامه في مستنقع مليء بمادة البيتومين (القار أو الإسفلت السائل) في دومة الجندل بمنطقة الجوف، لتقوم فرق الدفاع المدني باستخراجه في عملية إنقاذ استغرقت نحو 5 ساعات.
وأظهر فيديو متداول الراعي وهو غارق في الحفرة التي ملئت بمادة القار التي خلفتها إحدى الشركات، وأوضح موثق الفيديو أنه سقط في الحفرة أثناء مروره مع أغنامه، وحاولوا إنقاذه لكنهم لم يتمكنوا، قبل أن يبلغوا الدفاع المدني.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أنهم باشروا الواقعة بعد تلقيهم بلاغاً بها، وتم استخراج الراعي بعد عملية استغرقت قرابة 5 ساعات، وهو بحالة جيدة وجرى نقله إلى مستشفى دومة الجندل بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.
فيما بيّنت الصور رجال الدفاع المدني بعد انتهائهم من عملية الإنقاذ؛ حيث ظهر عليهم التعب الشديد والإرهاق وغطت مادة البيتومين أجسادهم، وسجد أحدهم شكراً بعد إتمام عملية إنقاذ المقيم السوداني.
وفق “أخبار 24”.