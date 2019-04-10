لماذا أقالت “صحة عسير” طبيباً ناجحاً في تخصصه؟.. المتحدث الرسمي يوضح

علق المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية في منطقة عسير، عبدالعزيز آل شايع، على إقالة الإدارة لطبيب يحمل الجنسية الفرنسية ويُدعى خالد السليمان، رغم نجاحاته الطبية في تخصصه النادر في جراحة العظام وعدم وجود طبيب بديل عنه، بحسب المرضى.
وقال آل شايع إن الطبيب المقال غير مؤهل للعمل في المملكة؛ لأنه لم يخضع للامتحانات المقررة من هيئة التخصصات الصحية خلال الفترة النظامية.
وأضاف – في مداخلة على برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” – أن الطبيب كذلك تدور حوله عدة إشكالات، منها إجراؤه لممارسات طبية وعملية جراحية غير مستندة على أساس علمي واضح، كما أنه – بحسب المتحدث الرسمي – أجرى أبحاثا علمية لم يتبع فيها أخلاقيات البحث العلمي المتعارف عليها.
وتابع آل شايع بأن الجمعية السعودية لجراحة العظام خاطبت إدارة صحة عسير بشأن الطبيب وبعض ممارساته الطبية كاستخدام الخلايا الجذعية، وأفادت بأن استخدامه لتلك الممارسات مخالف لتوصياتها.وفق “أخبار 24”.
وعن مصير المرضى، أكد المتحدث باسم صحة عسير أن جميعهم جرى تحويلهم إلى أطباء أكفاء ويعملون في التخصص الدقيق للطبيب المقال، مؤكداً أن جميع أولئك الأطباء سعوديون استشاريون.
فيديو | متحدث #صحة_عسير: الطبيب الذي أُقيل غير مؤهل للعمل بـ #المملكة وذلك لعدم حضوره للامتحان خلال الفترة النظامية بناءا على قرار من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية #الراصد@SaudiMOH @assirhealth @tfrabiah pic.twitter.com/1Hq09x83xZ
— الراصد (@alraasd) ٩ أبريل ٢٠١٩