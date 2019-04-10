تحدث أفراد العائلة البحرينية التي أصيبت ابنتهم في العملية الاستباقية التي نفذتها رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية باتجاه طريق أو حدرية بالمنطقة الشرقية عما تعرضوا له وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية معهم.
وقالت “فاطمة حسين” ووالدها إنهم كانوا قادمين من الكويت وقرروا الاستراحة في المحطة عندما بادر الإرهابيون بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما نتج عنه إصابة “فاطمة” في رأسها بسبب تهشم زجاج السيارة.
وقال والدها إن الجهات الأمنية أخلتهم بسرعة إلى مبنى مجاور، ونُقلوا عبر الإسعاف بعد ذلك إلى النعيرية لتلقي الإسعافات الأولية، ثم أخلوا طبياً إلى مستشفى متخصص في الخبر.
وعبّر المواطن البحريني، في حديث مصوّر مع صحيفة “اليوم”، عن شكره للجهات الأمنية ولحكومة المملكة على حسن المعاملة والخدمات المقدمة لهم، معبراً عن امتنانه العميق لهذه المعاملة.
وفق “أخبار 24”.