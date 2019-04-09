أظهر مقطع فيديو جرى تداوله خلال الساعات الماضية لحظة قيام سيارة بصدم شاب دون التوقف لإسعافه ومساعدته، فيما ذكر متداولوه أن الواقعة حدثت بمبنى الكلية التقنية بالرياض.
وبدا في المقطع الذي لم تزِد مدته على 6 ثوان، قيام سيارة من نوع فورد فليكس بصدم شاب بقوة وقذفه لعدة أمتار على الرصيف، في حين ظهر مجموعة من المتواجدين وهم يطاردون السيارة التي صدمت الشاب في محاولة للإمساك بقائدها.
فيما أظهر مقطع آخر التفاف مجموعة من الشباب حول الشاب المصدوم وهو ممدد على الأرض، وعلّق موثق المقطع بأن قائد السيارة طالب في الكلية وتعمد صدم الشاب حتى أصابه بكسور متفرقة، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت بمواقف السيارات بمبنى الكلية.
وفق “أخبار 24”.